Vijay Good bye to movies: ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ಶತ್ರು ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಇನ್ನು ಹೆಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 9, 2026 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.