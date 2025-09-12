ಸುಂದರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..? 23 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ..?

Vijay Sangeetha Divorce: ಮದುವೆಯನ್ನು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಋಣಾನುಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ 40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಪುರುಷನಿಂದ ಪರಮಸುಂದರಿಯಾದ ಈಕೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ
ತಲಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಚಲವಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅವರು ವರಸುಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈಗ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶತ್ರು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಾದರೂ, ಈಕೆ ಭಜರಂಗಿ ಭಕ್ತೆ.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸದೇ ಮಲಗೋದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ವಿಜಯ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳಿನ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2023 ರ ನಂತರ ಅವರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವದಂತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.