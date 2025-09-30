ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Vijay Thalapathy wife : ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳು.
ಸಂಗೀತಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ. (US$4 ಬಿಲಿಯನ್) ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಮಿಳು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂ. (US$6 ಬಿಲಿಯನ್).
ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಗೃಹಿಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ವರದಿಗಳು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ 'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಗ' ಚಿತ್ರ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.