stalin on vijay:ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದೆಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ, ಲಿಬರೇಶನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳ 25 ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ .
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಪೂಂಡಿ ಕಲೈವಾಣನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿರು. ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ X ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ತಂಜಾವೂರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಪೂಂಡಿ ಕಲೈವಾಣನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಧು-ವರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳಗಂ ಕುಟುಂಬ ಉತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಪೂಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೂಂಡಿ ಕಲೈಸೆಲ್ವನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಗಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಾನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ, ನಾನು ತಿರುಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ, ಕಳಗಂ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪದಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೋಲಿಗೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಎಂಕೆ ಕಡೆಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಡಿಎಂಕೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸೋಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
