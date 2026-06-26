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ವಿನೀಶ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನಿನ್ನೆ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್‌ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರು ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 26, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:46 AM IST
ವಿನೀಶ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ ದರ್ಶನ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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