darshan wife expresses her pain: ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿಯನ್ನ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರತರಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Darshan wife expresses her pain: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಮಿನು ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು (ಮೇ 15) ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯು, ಸುಮಾರು 150 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೇವಲ 10 ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗರಂ ಆಗಿತ್ತು.ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಟಾಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ
ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟುದಿನ ಇನ್ನಾದರೂ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭರವಸೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿರುವ ಆತಂಕ ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಲಂಕೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಆ ಮೋಡದಿಂದ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
