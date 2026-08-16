ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರಿಗೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದರೂ 'ಡಿ-ಬಾಸ್' ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮನವಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟನ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೈಕಂಠ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನವಜೋಡಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ “ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಜೈ” ಎಂದು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಕೊಂಚ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, “ಇದು ಮದುವೆ ಮನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ನಗುಮುಖದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, “ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಬಾಸ್ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮನಗರದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಡಿ-ಬಾಸ್' ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ, “ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 60 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಕಿ 22 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಹಶ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಪಿ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, “ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.