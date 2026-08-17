vijayalakshmi warning: ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ದರ್ಶನ್ ಮೇಲೆನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್.. ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡದೇ ಡಿ ಬಾಸ್.. ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಜೈ’ಕಾರ ಕೂಗಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧನ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು..
ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ.. ದಯವಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಕೂಗದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲುವಾಸ
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರದೋಶ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ..ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದುದರಿಂದ ಅವರು ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ "ಡಿ ಬಾಸ್" ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಿನ್ನೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರ ಮದುವೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗು ನಗುತಲ್ಲೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಶಾಂತರಾಗಿರಬೇಕು.. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡದೇ “ಡಿ ಬಾಸ್” ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಿಎಂ ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.. ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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