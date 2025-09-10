English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ.. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ" : ‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ

Vijayshanthi Statement: ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 10, 2025, 07:57 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರದತ ಲೇಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್
  • "ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರಲು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ"
  • ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್‌

"ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ.. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ" : ‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ

Vijayshanthi Statement: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರದತ ಲೇಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 

ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಿಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯಶಾಂತಿ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಜಯಶಾಂತಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಯಾಗಿ 5000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು. 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 1 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಶಾಂತಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ..! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 

ನಂತರ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 2009 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಕ್ ನಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ವೈಜಯಂತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಸಿದರು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಎಲ್‌ಸಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. 2014 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ ಆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.. ಸಹನಟನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದೇಕೆ..?

ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅರು ಮಾತನಾಡಿದಾರೆ. 

"ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

VijayshanthiActress VijayshanthiProperty

