Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿಕ್ರಮ್‌.. ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ!

ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿಕ್ರಮ್‌.. ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ!

ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರ ಹುಡುಕಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುವ ನಟ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಯ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 16, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:11 PM IST
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿಕ್ರಮ್‌.. ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ವಿಕ್ರಮ್‌.. ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ!
Chiyaan 633 min ago
2
Vijay Divorce case34 min ago
3
PM KISAN34 min ago
4
Gilli Nata new Kannada movie1 hr ago
5
FD INTEREST RATES1 hr ago