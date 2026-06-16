Vikram remuneration: ಕಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಯಾನ್ 63 ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇರು ಮುಗನ್ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಯಾನ್ 63 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂಗಡ ಸಂಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಭದ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರ ಹುಡುಕಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುವ ನಟ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಯಾನ್ 63 ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಪ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಗೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಿಯಾ ಶಿಬು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಂ ಮಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಿಯಾ ಶಿಬು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ನಟರು, ಕಥೆಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಯಾನ್ 63 ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಯಾನ್ 63 ಮೂಲಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.