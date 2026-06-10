Pan Masala Case: ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳು ಮಾಡುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇಂತಹದ್ದೇ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಯುವ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರು ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಮಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶಗಳ ನಂತರ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ.. ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೇಸರಿ ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಜನರು ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ವಿಮಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಮಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಟರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಟರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.