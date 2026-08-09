/ಅಮುಕು ಡುಮುಕುಗೆ ವಾರ್ನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?

Vinay Gowda warns Amuku Dumuku: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದರ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಗಲಕಾಯಿ ಜೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಟೈರ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಾ, ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಏನು ಕಾರಣ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತಾ?.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಏನೆಂದರೆ, ಆಂಕರ್ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯೇ ಮೇಲೆಯೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಇಂಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು, ನಿನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು..ಹೋಗ್ತಾ ಇರು.. ಎಂದು ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಖತ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.