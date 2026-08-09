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ಅಮುಕು ಡುಮುಕುಗೆ ವಾರ್ನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಗಲಕಾಯಿ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:23 PM IST
ಅಮುಕು ಡುಮುಕುಗೆ ವಾರ್ನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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