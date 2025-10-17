English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ನಟಿ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ! 1 ಕಿಸ್‌ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು..

vinod khanna madhuri dixit movie scene: ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:36 PM IST
vinod khanna-madhuri dixit: ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಟಿಸಿದ 'ದಯಾವನ್' (1988) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಡೀಪ್‌ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೀನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖನ್ನಾ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಮಾಧುರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಟಿಯ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಇದ್ದವು. ನಂತರ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್! ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ದೃಶ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.. ಇದಕ್ಕೆ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಾಧುರಿ ಸ್ವತಃ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್! ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

'ಆಜ್ ಫಿರ್ ತುಂಪೆ ಪ್ಯಾರ್ ಆಯಾ ಹೈ' ಹಾಡು ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಂತರ 'ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಖನ್ನಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಖನ್ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "'ದಯಾವನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆ ದೃಶ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲಿ, ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2017 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

