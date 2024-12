Viral Video: ಇತ್ತ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ...ಈ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿ ಆಗಬಿಟ್ಟೈತೆ ಎಂದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ...!

ಮುಂಬೈ: ಇತ್ತಕಡೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ವಿಡಿಯೋ ವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ವಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು AI ಚಾಲಿತ ಆಡಿಯೊ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಸಿರಿಯಸ್ ಆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಲ್ಲಾ. ನಗುತ್ತಾ ಅವರು AI ಚಾಲಿತ ಆಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ಕೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಕೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

