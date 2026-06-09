Virat Kohli and Shah Rukh Khan: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಚುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3,540 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಜನರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ, ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒನ್8 ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಅಪ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ MRF ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್- 10 ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್