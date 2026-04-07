  • ಗಂಡನ ಮುಂದೇ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನ ಹೊಗಳಿದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ.. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಥ್ರಿಲ್‌!

ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಥ್ರಿಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:33 PM IST
Virat Kohli, Anushka Sharma watch Dhurandhar 2: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎ`ಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೌದು ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಟಿಯರು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಗೋಟ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕದಲದೇ ನಾನು ಧುರಂಧರ 2 ನೋಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಟನೆ ವ್ಹಾವ್‌ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಧುರಂಧರ್‌- 2 ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ನಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವಿ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1041 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ರನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

