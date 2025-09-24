English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಂಡನ್‌ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತಾಟ! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Virat Kohli Son: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಲಂಡನ್‌ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 24, 2025, 10:54 AM IST
  • ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು.
  • ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ವಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಕಾಯ್‌ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಲಂಡನ್‌ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತಾಟ! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Virat Kohli Anushka Sharma Son: ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಅಕಾಯ್‌ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಲರ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ವಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆರೂನ್ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ವೆಟ್‌ಶರ್ಟ್, ಬಿಳಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಕಾಯ್‌ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟ್‌ಶರ್ಟ್, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀನಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಲಂಡನ್‌ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕಾಯ್ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:OG Movie First Review : ಪವರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ.. ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ OG ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ.?

ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕಾಯ್ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಈ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತು, ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯಂತೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅಕಾಯ್ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಒಬ್ಬರು "ಮುದ್ದಾದ ಅಕಾಯ್" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಪಾಪರಾಜಿ ಅಕಾಯ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ "ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು 2013 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಮಗು ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2024 ರಂದು ಜನಿಸಿದಳು. ಅಕಾಯ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿವೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2900 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಈತನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ಲ! ಯಾರು ಆ ನತದೃಷ್ಟ ನಟ?

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

