ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಿಂದಿತ್ತಾ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಇದುವೇ ವಿವಾಹದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?!

Virat kohli dream to marry an actress: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃುಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರು ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಲಾಜ್ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಚ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಶಲಾಜ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Stories from Virat Kohli’s childhood in Delhi
We met Virat’s first coach Rajkumar Sharma, childhood friend Shalaj & his mother, and they tell us beautiful unheard anecdotes from Virat’s early days as a budding cricketer in Delhi, on @HombaleFilms brings to you Bold Diaries.… pic.twitter.com/wzbpeoTxfu
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 5, 2023
ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, "ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.