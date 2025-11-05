English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಿಂದಿತ್ತಾ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಇದುವೇ ವಿವಾಹದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?!

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಿಂದಿತ್ತಾ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಇದುವೇ ವಿವಾಹದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?!

Virat kohli dream to marry an actress: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃುಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:48 AM IST
  • ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮದನ್‌ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು

Trending Photos

ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold limit
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
camera icon4
chandra gochar 2025
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ
ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ! ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್..
camera icon6
Jaya Prada slap Dilip Tahil
ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ! ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್..
ರಕ್ಷಿತ್‌, ರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್‌ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
camera icon5
Rishabh Shetty
ರಕ್ಷಿತ್‌, ರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ರಿಷಬ್‌ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಿಂದಿತ್ತಾ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌! ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು, ಇದುವೇ ವಿವಾಹದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?!

Virat kohli dream to marry an actress: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃುಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರು ಸದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನಡ್ಕ ಧನ್ವಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೇ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಲಾಜ್ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಕೋಚ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಶಲಾಜ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ತಂದೆ! ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶೋಗಾಥೆ

 

ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮದನ್‌ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, "ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಲಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

Virat KohliVirat kohli Friend ShalajVirat Kohli friend shalaj mothervirat kohli coach rajkumar sharmavirat kohli shalaj coach rajkumar sharma

Trending News