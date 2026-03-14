Kohli watches these flop movies before going to matches: ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮ ನಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಧೋಲ್ (2007) ಮತ್ತು ಖಟ್ಟಾ ಮಿಠಾ (2010) ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTT ಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಆದರೆ ಅವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಗ ಜನರು OTT ಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಧೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ, ಮನಸಿನ ಬೇಸರ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಲು ಧೋಲ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)ಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
