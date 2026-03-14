English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೂ ಈ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ?.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:04 PM IST
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ
  • ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಗಂಭೀರತೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭೇಡಿಕೆ
  • ಆಗಿನ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗೀಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
AMB Cinemas
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
mars moon conjunction 2026
ಮಂಗಳ-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಹಣದ ಮಳೆ..
Kohli watches these flop movies before going to matches: ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮ ನಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಧೋಲ್ (2007) ಮತ್ತು ಖಟ್ಟಾ ಮಿಠಾ (2010) ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTT ಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಆದರೆ ಅವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಈಗ ಜನರು OTT ಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಧೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ, ಮನಸಿನ ಬೇಸರ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಲು ಧೋಲ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ 11 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ.. ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಭೇಟಿ, ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)ಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದಿದೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಚ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News