ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

virosh coorg reception: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಜೋಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಉದಯಪುರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ನವವಿವಾಹಿತರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಾದ ನಾಗರ್ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಮುರು ಮಂಡಲದ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಅಚಂಪೇಟ ವಿಭಾಗದ 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಹ್ ಸಮುಯಿಗೆ ಹೋದರು. ಹನಿಮೂನಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಲಾ ಬಡ್ಡಿ ಮೂನ್ ಎಂದೇ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿರೋಶ್ ದಂಪತಿಗಳು ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಣಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
