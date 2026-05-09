vishnu priya: ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗಾಗ್ಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ದೂರ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮುತ್ತು 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಟಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಳಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಪುಷ್ಪ ಹಾಡಿನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಮುಖಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂವಿನಂತೆ, ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನೆಗೆಟೀವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಾನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.