"ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ".. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Vishnu Priya: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ದೈವಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.. ಮತ್ತು ಅವನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ. ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ, "ನಾನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ನಾನು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂತುಲು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ."
"ಮೂರು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ... ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
