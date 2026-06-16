Achor Vishnupriya Bhimeneni : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ (Q&A) ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು "ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸದಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 5 ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ : ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಗುಣವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ, ಕಪಟತನ ತೋರದೆ ನಿಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.