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'ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ 5'! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆ್ಯಂಕರ್ 

Vishnupriya Bhimeneni bodycount : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಆಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್" (ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 16, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:39 PM IST
'ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ 5'! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆ್ಯಂಕರ್ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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