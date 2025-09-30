ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದ ಜೀವನ

vivek Oberoi: ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಈ ವಿವಾದವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಅದು ವಿವೇಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ , "ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಎದೆಗುಂದುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು."
2003 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು, "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಗಳಗಳು, ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಗು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಮಗೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ."
"ಆ ಕಾಲದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯ, ಕಹಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
