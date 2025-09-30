English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದ ಜೀವನ

vivek Oberoi: ನಟ ವಿವೇಕ್‌ ಒಬೆರಾಯ್‌, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 30, 2025, 10:50 AM IST
  • ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು.
  • ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು

Trending Photos

ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ : ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ EPFO
camera icon8
EPFO
ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ : ಪಿಎಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ EPFO
ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
camera icon6
ARCHANA PURAN SINGH
ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.. ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದ ಜೀವನ

vivek Oberoi: ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಈ ವಿವಾದವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದರೆ ಅದು ವಿವೇಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ಇಡೀ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ , "ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಎದೆಗುಂದುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು."

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 90 ಕಿಡ್ಸ್‌ ಹೀರೋ WWE ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕುಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇವ್ರು?

2003 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು, "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಗಳಗಳು, ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಗು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಮಗೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ."

"ಆ ಕಾಲದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯ, ಕಹಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Vivek Oberoivivek oberoi on 2003 controversyvivek oberoi on aishwarya raiAishwarya RaiSalman Khan

Trending News