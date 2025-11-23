ಮರಳಿ ಬಾರದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಡಪಡಿಸಿತು ಹುಚ್ಚು ಮನ.. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ!

Vivek Oberoi: ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ವಿವೇಕ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಸಮಯ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, “ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಯ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಂತರ ನಾವು ಅದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗುತ್ತೇವೆ.”
"ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳು, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಂತೆ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲು, ”ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.