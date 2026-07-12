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  • /S Janaki Story: 48000 ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಗೌರವಗಳು; ಇದು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!

S Janaki Story: 48000 ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಗೌರವಗಳು; ಇದು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!

S. Janaki: ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ 88 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆಯ ಜೀವನ ಪಯಣ ಮುಗಿದಿದೆ
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:08 AM IST
S Janaki Story: 48000 ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಗೌರವಗಳು; ಇದು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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