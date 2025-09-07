ನಟ ಸಿಂಬು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Sep 07,2025


Actor Silambarsan: ಸಿಂಬು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಲಂಬರಸನ್‌ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿಂಬು

ನಟ ಸಿಂಬು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಬು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಳ

ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳು

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿಂಬು ಅಭಿನಯದ ಎಂದು ತಾನಿಂದು ಕಾಡು, ಪತ್ತು ತಾಳ, ಥಗ್ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ಚಿತ್ರ

ಸಿಂಬು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ 49ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭೆ

ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್‌ ಸಿನಿಮಾ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

