ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆ ಪೋಸ್‌

ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌, ರವಿತೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವೇಳೆ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ

Bhimappa
Jan 04,2026

ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ..

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೂ ಮಸ್ತ್‌ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಶಿಕಾ

ಮಾಸ್‌ ಮಹಾರಾಜ

ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌, ಮಾಸ್‌ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ್‌ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್

ಟಾಲಿವುಡ್‌

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌

ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಏನು?

ಭರ್ತಾ ಮಹಾಶಯಲಕು ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್‌

ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ಲೀಸ್‌!

ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ

ಡ್ಯಾನ್ಸ ಹೇಗಿದೆ?

ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಆಶಿಕಾ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್

ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರಿ

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಟ್

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಯಿಂದಲೂ ಆಶಿಕಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌ ಬರುತ್ತಿವೆ

ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು

