ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌

ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು.. ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌..!

Bhimappa
Mar 06,2026

ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಗೌರಿ ಖಾನ್

‌ಹೇಗಿದೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಜೋಡಿ, ಸೂಪರ್‌ ಅಲ್ವಾ?

ಎಲ್ಲ ರೂಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಸುಂದರ ಪಟ

ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋ

ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೂ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಿಂಗಲ್‌ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್?‌

ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಬಂದ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್

ಯಾರೀ ಈ ಕಪಲ್ಸ್?

ಆಂಕರ್‌ ನೇಹಾ ಧುಪಿಯಾ ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಅಂಗದ್‌ ಬೇಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

ಈ ಜೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ ಕೀಚ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಜೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಜೋಡಿ

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪೇಸರ್‌ ಜಹೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸಾಗಾರಿಕಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಫೋಟೋ

ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ‌ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್

ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ‌ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ

