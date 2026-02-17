ಧನಂಜಯ್‌, ಧನ್ಯತಾ

ಧನಂಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು

Bhimappa
Feb 17,2026

ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು

ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತಾ

ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ, ಖುಷಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ

ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟರ್‌

ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ‌ ಅಂತಲೇ ಫುಲ್‌ ಫೇಮಸ್‌

ಸುಂದರ ಜೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸರಳ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ಧನಂಜಯ್‌, ಧನ್ಯತಾ

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು

ಅಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಧನಂಜಯ್‌

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ತಂದೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಧನಂಜಯ್‌

ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ

ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ

VIEW ALL

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್‌- 2026ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಹೆಂಗಳೆಯರು!

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪೇರಳೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸದ ನೀರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಎಚ್ಚರ..

ಗ್ರೀನ್‌ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌.. ಈ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಸುಂದರಿಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

Read Next Story