ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು
ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತಾ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ, ಖುಷಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸರಳ ಸುಂದರ ಜೋಡಿ ಧನಂಜಯ್, ಧನ್ಯತಾ
ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ತಂದೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಧನಂಜಯ್
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ