ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುಂದರಿ, ಯುವ ನಾಯಕಿ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೆಲುವೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಫರಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಜಾತಿ ರತ್ನಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಜಾತಿ ರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಫರಿಯಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಂದರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಫಿದಾ ಆದ.
ಮೊದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದ ಫರಿಯಾ, ನಂತರ ಜಾತಿ ರತ್ನಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ನವೀನ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಜಾತಿ ರತ್ನಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ನಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಸುಂದರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಆಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಅಪ್ಪಟ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಹುಡುಗಿ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐಟಂ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಸುಂದರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಸಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರರಾಜು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು.
ಫರಿಯಾ ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ರಾವಣಾಸುರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸುಧೀರ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.
ಈಗ ಫರಿಯಾ ಸರಣಿ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.