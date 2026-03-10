ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು.. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋಸ್..!
ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
1975ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು
ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
1966ರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರತಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ
ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು
ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ HL ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನೇ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್ ಆದರು