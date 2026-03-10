ಸಾಹಸಸಿಂಹ

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌, ಭಾರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು.. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲದ ಫೋಟೋಸ್..!

Bhimappa
Mar 10,2026

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌, ಭಾರತಿ

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌, ಭಾರತಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್‌

1975ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ

1975ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌, ಭಾರತಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು

ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ

ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.

ಲವ್‌ ಇನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು

1966ರಲ್ಲಿ ಲವ್‌ ಇನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರತಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ

ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ

ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನನ

ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ HL ನಾರಾಯಣ ರಾವ್‌, ಕಾಮಕ್ಷಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನೇ ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್

ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್‌

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್‌ ಆದರು

