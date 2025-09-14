Janhvi Kapoor Peddi movie

ಪೆಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಜಾನ್ವಿಯ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

Krishna N K
Sep 14,2025

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

ಜಾನ್ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Param Sundari movie

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 50 ಕೋಟಿಯನ್ನೂ ದಾಟಲಿಲ್ಲ.

Janhvi Kapoor films

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಜಾನ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ರೂಹಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

Peddi movie

ಈ ನಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಿಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜಾನ್ವಿ ಪೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Devara Movie

ಈ ಸುಂದರಿ ದೇವರಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Janhvi Kapoor telugu movie

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Janhvi Kapoor

ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬ್ಯಾಡ್‌ಲಕ್‌ ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದಂತಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ

