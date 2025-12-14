ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು.
ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೊಜರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ
ಕಳೆದ ಸಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣ
ಸಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ
2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು