ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ
ತ್ವಚೆಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಫುಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ತ್ವಚೆ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಯ ನಗು ಎಷ್ಟೋ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 1967ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 58 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.