ಸೌಂದರ್ಯ

ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ

Bhimappa
Jan 31,2026

ತ್ವಚೆಗೆ ಮಸಾಜ್‌

ತ್ವಚೆಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ

ಮೇಕಪ್‌ ತೆಗೆಯಬೇಕು

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್‌ ಫುಲ್‌ ರಿಮೂವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ತ್ವಚೆ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಬೇಕೇಬೇಕು

ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಈ ನಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌, ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ

ನಗು ಎಷ್ಟು ಚಂದ?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಯ ನಗು ಎಷ್ಟೋ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ

ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ 1967ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 58 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

