ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್!

ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ನಳನಳಿಸಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್‌.. ರೋಸ್‌, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ʼಪಟಾಕಾʼ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್!‌

Bhimappa
Mar 02,2026

ಪಟಾಕಾ

ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಜ್ರಕಾಯ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಭಾ

ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ

ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಇರೋ ನಭಾ ನಟೇಶ್‌

ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ

ನಾಗಬಂಧಮ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ

ನಾಗಬಂಧಮ್‌

ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ನಾಗಬಂಧಮ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ

ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ನಭಾ ಬ್ಯೂಟಿ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್‌

ಶಿಕ್ಷಣ

ಉಡುಪಿ ಎನ್‌ಎಂಎಂ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ

ಓದಿರೋದು ಏನು?

Engineering in Information Technology ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ

