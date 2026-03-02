ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ನಳನಳಿಸಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್.. ರೋಸ್, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ʼಪಟಾಕಾʼ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಜ್ರಕಾಯ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಭಾ
ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಇರೋ ನಭಾ ನಟೇಶ್
ನಾಗಬಂಧಮ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ
ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ನಾಗಬಂಧಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್
ಉಡುಪಿ ಎನ್ಎಂಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ
Engineering in Information Technology ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ