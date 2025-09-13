Nabha Natesh

ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿ.

Krishna N K
Sep 13,2025

Vajrakaya movie

ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ವಜ್ರಕಾಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.

Nannu Dochukunduvate

2018 ರಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಿದ 'ನಾನು ದೋಚುಕುಂಡುವತೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.

Ismart Shankar

ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು.

Nabha movies

ಡಿಸ್ಕೋ ರಾಜಾ, ಅದುಗೋ, ಸೋಲೋ ಬ್ರತುಕೆ ಸೋ ಬೆಟರ್, ಅಲ್ಲುಡು ಅದುರ್ಸ್, ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nabha Natesh films

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲುಂಡ ನಂತರ ಈ ನಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.

Nabha Natesh accident

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Darling movie

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಭಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

Nabha Natesh insta

ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

VIEW ALL

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್‌ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..? ಇಷ್ಟ ಅಂತಾ ತಿನ್ನೊದಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ & ಬ್ಲಡ್‌ ಪ್ರೆಷರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಎಲೆ! ಔಷಧಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್..‌

ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ
Read Next Story