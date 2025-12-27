Nora Fatehi: ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
‘ದಿಲ್ಬರ್’, ‘ಸಾಕಿ-ಸಾಕಿ’, ‘ಕುಸು-ಕುಸು’ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋರಾ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನೋರಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋರಾ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೋರಾ ಮೊರಾಕೊಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನೋರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನವಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.