ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿವಾಯ..! ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Zee Kannada News Desk
Dec 27,2025


Nora Fatehi: ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋರಾ

ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.

ಡಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ

‘ದಿಲ್ಬರ್’, ‘ಸಾಕಿ-ಸಾಕಿ’, ‘ಕುಸು-ಕುಸು’ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋರಾ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ವದಂತಿ

ನೋರಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಪರ್ಕ

2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ.

ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೋರಾ ಬಹು-ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೊರಾಕೊ ಭೇಟಿ

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೋರಾ ಮೊರಾಕೊಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರಾ?

ನೋರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನವಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

VIEW ALL

ಮಸ್ತ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ.. ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರೋ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಡ, ಈ ಬೀಜ ಸಾಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸಲು!

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ದುರಂಧರ್‌ ನಟಿ?
Read Next Story