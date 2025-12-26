ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ದುರಂಧರ್‌ ನಟಿ?

Zee Kannada News Desk
Dec 26,2025


Dhurandhar flm: ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಶರರತ್’ ಹಾಡು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಚರ್ಚೆ

‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ಶರರತ್’ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್

‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಶರರತ್’ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ತಮನ್ನಾ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್

ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಫೋಕಸ್ ತಪ್ಪಬಾರದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವದಂತಿ

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ್ದವು.

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, “ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಸಹಜ

“ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಇದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ” ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, “ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ

ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

