Dhurandhar flm: ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಶರರತ್’ ಹಾಡು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಶರರತ್’ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಫೋಕಸ್ ತಪ್ಪಬಾರದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮೂಗು ಮತ್ತು ತುಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡಿದ್ದವು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, “ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೂದಲು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಇದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ” ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, “ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.