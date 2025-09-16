Pooja Hegde

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ

Krishna N K
Sep 16,2025

ಪೂಜಾ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾಗೆ ರೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್‌ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂಜಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ "ಜನ ನಾಯಗನ್" ಮತ್ತು ಕಾಂಚನ 4 ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈ ಜವಾನಿ ಜೊತೆ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೂ ಸಹ ತಾನು ಓಕೆ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತಾಗಿ ಮೋನಿಕಾ ಎಂಬ ಸಾಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

