ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ವರ್ಕ್‌ ಕಡೆ ಜಾರಿದ ಜೋಡಿ

ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Ramya R Gowda
Mar 12,2026

ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಸಿದರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್‌ ಬಂದು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿರೋಶ್‌

ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉದಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರ

ಸದ್ಯ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿಯ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಹೋದರಿ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ತರ ಇರೋದು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ವಾವ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ವಿರೋಶ್‌ ಲುಕ್‌

ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿರಾ ಮಿರಾ ಮಿಂಚಿದ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ.


ನ್ಯಾಶ್‌ನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

