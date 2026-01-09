ಮೂಡುಗಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು.
ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು
ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ
ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೇಡಂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ!
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಷಣ!
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು
ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು
ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು