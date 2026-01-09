ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ

ಮೂಡುಗಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು.

Bhimappa
Jan 09,2026

ಆರತಿ

ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು

ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ

ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು.

ಸೂರ್ಯ

ದೇವಾಲಯದ ಬೋರ್ಡ್‌ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ

ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಿಡಲ್ಲ!

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೇಡಂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್‌ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ!

ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಟ

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್‌ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಕಡಲು

ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಷಣ!

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು

ಹೇಗಿದೆ ಫೋಟೋ?

ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು

ಅಮ್ಮ, ಮಗ

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು

