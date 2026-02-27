ದೇವಲೋಕವೇ ನಾಚುವಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ

ದೇವಲೋಕವೇ ನಾಚುವಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಥೇಟ್‌ ರಾಜ- ರಾಣಿಯಂತೆ ರೆಡಿಯಾದರು.ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವ ಅಪ್ಸರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್‌ ರಾಜನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರು.

Ramya R Gowda
Feb 27,2026

ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್‌ ಹಿಡಿದ ವಿಜಯ್‌

ರಾಣಿಯಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸರೆಹಿಡಿದಿದರು

ರಶ್ಮಿಕಾ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ

ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಂತೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ರಾಜ-ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ದಂಪತಿ

ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಥೇಟ್‌ ರಾಜ-ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಜಯ್‌ ಅವರನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನ್ನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರಾದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಅಂದು ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೆದರಿದ್ದ ವಿಜಯ್

ಹೌದು ಅಂದು ರೀಲ್‌ ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೆದರಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..

ಮಿಸಸ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

