ದೇವಲೋಕವೇ ನಾಚುವಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಥೇಟ್ ರಾಜ- ರಾಣಿಯಂತೆ ರೆಡಿಯಾದರು.ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವ ಅಪ್ಸರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ರಾಜನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರು.
ರಾಣಿಯಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸರೆಹಿಡಿದಿದರು
ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಂತೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಥೇಟ್ ರಾಜ-ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ್ನೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಹೌದು ಅಂದು ರೀಲ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೆದರಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..