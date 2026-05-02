ಮೇಘನಾಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಲೈವಾ..!

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಮೇಘನಾ ಅವರು ತಲೈವಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜೈಲರ್ 2’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲರ್‌ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಜೈಲರ್‌ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೇಘನಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘನಾ ತಂದೆ ಸುಂದರ್‌ ರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್‌ ತಲೈವಾ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿದ ತಾಳ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ರಜನಿಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Zee Team | May 02, 2026

VIEW ALL
Read Next Story