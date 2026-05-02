ಮೇಘನಾಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಲೈವಾ..!
ಮೇಘನಾ ಅವರು ತಲೈವಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜೈಲರ್ 2’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೇಘನಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘನಾ ತಂದೆ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ತಲೈವಾ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿದ ತಾಳ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ರಜನಿಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
VIEW ALL
Read Next Story