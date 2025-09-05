Ritika Nayak

ನಟಿ ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್ 'ಮಿರೈ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K
Sep 05,2025

Ritika Nayak Mirai

ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿತಿಯಾ ತಮ್ಮ ನೋಟದಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Mirai Movie

'ಮಿರೈ' ಸಿನಿಮಾ ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

Ritika Nayak movies

ನಟ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಅಶೋಕವನಂಲೋ ಅರ್ಜುನ ಕಲ್ಯಾಣಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಿತಿಕಾ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Hi Nanna movie

ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟಿಸಿದ 'ಹಾಯ್ ನನ್ನ' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Ritika in HI Nanna

ಹಾಯ್‌ ನಾನ್ನಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿಯ ಮಗಳು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Ritika Nayak instagram

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಮೂಲಕ ರಿತಿಕಾ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Mirai actress Ritika Nayak

ಅಂದಹಾಗೆ ಮಿರೈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೆ.12 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ.

