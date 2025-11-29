33 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಒಂಟಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Nov 29,2025


Nora Fatehi: 33ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನೋರಾ ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತೆ. ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು.

ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುದ್ದಿ

ನೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿ

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಟ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಥೆ

ಅಂಗದ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ದೂರವಾದರು. ನೋರಾ ಇದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾದರು.

ಅಂಗದ್ ಮಾತು

2020ರಲ್ಲಿ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ, “ನೋರಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕಪ್ ನೋವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ನೋರಾ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋರಾ, “ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸಾಬೀತು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರಿನ್ನು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.

ನೋವಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ

ನೋರಾ “ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಕೆಲಸದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ

ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿಯ ಬ್ರೇಕಪ್‌ನಿಂದ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಈಗ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

