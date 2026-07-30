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ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್‌ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌ ಜನತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ?

Ramayana Trailer: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌  (Ramayana Trailer) ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌ ಮಂದಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:52 AM IST
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್‌ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌ ಜನತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್‌ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿ ಪಾಕ್‌ ಜನತೆ ಹೀಗೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ?
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