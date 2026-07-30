Ramayana Trailer: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೇಲರ್ (Ramayana Trailer) ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿದ್ದರೂ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಯಶ್ ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್.. ಆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ, ಅವರ ಭೀಕರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ ಇಡೀ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ದೇ ಘರ್ಜನೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವು ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಜಧಿರಾಜ ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕ್ ಜನತೆ ಏನಂದ್ರು?
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಸದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಂಡು ಪಾಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಲರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಂಡ ವಾವ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೃಶ್ಯಗಳು, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಅಲಾರಾಂ ಇಟ್ಟು ಕಾದಿದ ಜನತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಕಂಡು ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ ಎಂದು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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