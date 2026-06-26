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ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು ಸೀರೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡನಾ?ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್​​

actress krishi thapanada: ತಾಪಂಡ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST
ವೈಶಾಕ್‌ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು ಸೀರೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡನಾ?ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್​​
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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