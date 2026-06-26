actress krishi thapanada: ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ (Suicide) ಶರಣಾದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡು ನಟಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿಯೇ ನಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶಾಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿದೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ನಟಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷೇಮವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ವೈಶಾಕ್ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ನಾನು ಸೀರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಡೊರ್ ಲಾಕ್ ಅಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀನಿಂದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಎರಡು ಕೀ ಇತ್ತು, ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಕ್ ಬಳಿಯಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್
ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಂದೇಶ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವೈಶಾಕ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ವೈಶಾಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದು ವೈಸಾಕ್ ಪತ್ನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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