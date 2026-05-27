Sakshi Shivanand life story : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್. 90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2000ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಯುವಕರ ಮನ ಕದ್ದಿದ್ದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಟಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು...
Where is Sakshi Shivanand : 1977ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್, ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಗಲಾಟೆ ಅಲಿಯಂದಿರು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಪ್ಕೋ ಪೆಹಲೆ ಭಿ ಕಹಿ ದೇಖಾ ಹೈ' ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಮಾಫಿಯಾ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಟು ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಫಿಯಾ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಸರಣಿ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಕ್ಷಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ : ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಾಗರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಸಹೋದರಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ : ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಸರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ, ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಆನಂದ್ (ಓಹನ್ನಾ ಶಿವಾನಂದ್) ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ.
ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಭಯ, ದಿಢೀರ್ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.