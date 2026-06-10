ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ', 'ಸರಯೂ', 'ನೇತ್ರಾವತಿ', 'ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 'ಗಿಣಿರಾಮ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆಯಿಸಾಹೇಬ್ ಪಾತ್ರ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾತ್ರದ ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಚೈತ್ರಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲ ಸುಂದರಿ ಇದೀಗ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ತಾವು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಋಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಭುಜದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಂತರ ಅದೇ ಲುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಇದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.